Шон О'Мэлли высказал мнение о Коноре Макгрегоре

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли поделился мнением об ирландском бойце смешанных единоборств (ММА) бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.

«Про Конора больше не говорят как о величайшем бойце. В контексте развлечений — да, но в области навыков — нет. У него очень хорошая левая рука. Плохое кардио, слабое джиу-джитсу, он достаточно спортивный. Психологически слаб. Зависим от запрещённых веществ, нуждается в реабилитации. Одержал одну победу в последних пяти боях. Но я всё ещё его фанат. Надеюсь, палец на ноге заживёт», — написал О’Мэлли на своей странице в социальной сети.

Напомним, 30 июня в Лас-Вегасе на турнире UFC 303 Макгрегор должен был провести поединок с бывшим претендентом на чемпионский пояс UFC в лёгком весе американцем Майклом Чендлером. Их противостояние должно было стать главным на турнире. Однако бой отменили после того, как ирландский боец сломал мизинец на ноге во время одной из тренировок.