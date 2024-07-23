Сергей Павлович показал, где и как восстанавливается от поражения от Волкова

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, занимающий пятое место в тяжёлой весовой категории UFC, опубликовал в своём аккаунте в социальных сетях фотографии своего досуга и отдыха после поражения от Александра Волкова.

Сергей Павлович Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

«У меня мало времени на восстановление. Значит, надо провести его в хорошем месте», — подписал фото с рыбалки 32-летний боец.

Напомним, последний бой Павлович проводил с соотечественником Александром Волковым. Спортсмены встречались 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Поединок продолжался всю дистанцию и завершился победой Волкова единогласным решением судей. В активе Сергея на данный момент 18 побед при трёх поражениях.

Ранее сообщалось, что Сергей Павлович вернётся в октагон в конце текущего года.