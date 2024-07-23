Анонсирован состав участников ONE Fight Night 24

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Крупнейший азиатский промоушен ONE Championship анонсировал состав участников турнира ONE Fight Night 24, который состоится 2 августа в Бангкоке на арене «Лумпини».

В главном событии вечера встретятся бойцы в наилегчайшем весе американец Джарред «Обезьяний Бог» Брукс и кубинский борец-олимпиец Густаво «Гладиатор» Баларт.

Кард ONE Fight Night 24 Фото: ONE Championship

Кроме того, в соглавном событии чемпионка мира по грэпплингу среди женщин в лёгком весе Даниэль Келли проведёт свою первую защиту титула против звезды бразильского джиу-джитсу Майссы Бастос.

Также в бойцовском вечере примут участие другие звёзды легких весовых категорий ONE Championship, в том числе американский панчер Аса Тен Поу, занимающий пятое место в рейтинге бойцов ММА в полулёгком весе российский боец Шамиль Гасанов и непобедимый Карло Бумина-анг.