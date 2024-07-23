Против Хабиба Нурмагомедова возбудили дело на сумму 79,4 млн рублей — Mash

В отношении бывшего чемпиона UFC в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова возбуждено исполнительное производство на сумму 79,4 млн рублей. Об этом информирует телеграм-канал Mash. По данным источника, дело против бойца возбудили 5 июля.

Mash также сообщает, что с того момента Хабибу Нурмагомедову запрещено покидать территорию Российской Федерации. Приставы начали процедуру поиска его имущества для изъятия и продажи. В него входят дом в Дагестане и автопарк бойца.

Напомним, Федеральная налоговая служба (ФНС) Российской Федерации арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей. Также ФНС закрыла несколько его фирм. Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах. Его счёт заблокировали вместе со счётом благотворительного фонда.