Магомедрасул Гасанов и Шамиль Абдулаев проведут бой на турнире АСА 179 в Краснодаре

Российский боец, обладатель титула лиги ACA в среднем весе (до 84 кг) Магомедрасул Гасанов проведёт поединок с соотечественником Шамилем Абдулаевым. Противостояние запланировано на 8 сентября в рамках турнира ACA 179, который состоится в Краснодаре.
Постер ACA 179
Фото: ACA
«Финал Гран-при в среднем весе — титульный бой — Магомедрасул Гасанов и Шамиль Абдулаев.
8 сентября лига АСА посетит город Краснодар с турниром АСА 179, насыщенным яркими боями. Главным событием ивента станет противостояние двух лучших средневесов из Дагестана, которые идут на внушительных сериях побед. Ставки очень высоки!» — говорится в сообщении организаторов турнира.
В общей сложности Магомедрасул Гасанов за время профессиональной карьеры принял участие в 22 поединках, в которых одержал 20 побед и потерпел два поражения. В последнем бою он одолел Ибрагима Магомедова.
Шамиль Абдулаев провёл 16 боёв, в которых потерпел одно поражение.