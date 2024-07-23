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Камил Гаджиев намекнул на четвёртый бой Минеева и Исмаилова

Камил Гаджиев намекнул на четвёртый бой Минеева и Исмаилова
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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал третий бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, намекнув, что их противостояние может быть продолжено.

«Без грязи и межнациональных конфликтов — вот так прошла прокачка третьей серии блокбастера «Минеев — Исмаилов».

Новый взгляд на то, каким должно быть спортивное событие и его подготовка.

Однажды повторим», — написал Гаджиев у себя в телеграмм-канале.

Напомним, давние соперники Владимир Минеев и Магомед Исмаилов 20 июля провели бой по правилам бокса, он был рассчитан на восемь раундов по три минуты. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

Это был третий бой между Минеевым и Исмаиловым. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их противостоянии была зафиксирована ничья.

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