Камил Гаджиев намекнул на четвёртый бой Минеева и Исмаилова

Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал третий бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, намекнув, что их противостояние может быть продолжено.

«Без грязи и межнациональных конфликтов — вот так прошла прокачка третьей серии блокбастера «Минеев — Исмаилов».

Новый взгляд на то, каким должно быть спортивное событие и его подготовка.

Однажды повторим», — написал Гаджиев у себя в телеграмм-канале.

Напомним, давние соперники Владимир Минеев и Магомед Исмаилов 20 июля провели бой по правилам бокса, он был рассчитан на восемь раундов по три минуты. Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

Это был третий бой между Минеевым и Исмаиловым. В октябре 2021 года победу одержал Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их противостоянии была зафиксирована ничья.