Тренер Сириля Гана: нам предлагали бой с Павловичем на UFC 300, но Сергей отказался

Ферлан Лопес, тренер Сириля Гана настаивает, что его боец не уклоняется от боёв с сильными соперниками, рассказав, что им предлагали бой с Сергеем Павловичем на UFC 300, но тот отказался.

«Какие есть доказательства, что Сириль отказывается от боев? Кто сказал, что он не принял какой-то вызов? Сириль никогда никому не говорил «нет».

Он не мог драться. У меня есть скриншот сообщения от UFC, они прислали его в момент съемок в фильме: «Мы знаем, что дали тебе время на съемки, но можешь ли ты оставить это и подраться?»

Но это слишком. Netflix засудили бы Сириля и вытащили бы из него кучу денег за срыв съемок. Было единственное предложение − бой с Павловичем на UFC 300, но Сергей отказался», − сказал Ферлан Лопес в выпуске на YouTube-канале MMA Junkie.

Напомним, бывший временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган в своём последнем поединке в сентябре 2023 года победил техническим нокаутом Сергея Спивака во втором раунде.