«Это своего рода равный бой». Вудли — о поединке Тайсон — Пол

Бывший чемпион UFC, американский ветеран Тайрон Вудли высказал мнение о боксёрском поединке между 57-летним прославленным боксёром Майком Тайсоном и известным блогером Джейком Полом.

«Возраст — единственная причина, по которой у Пола вообще есть шанс. Вот почему это своего рода равный бой. Возраст Пола, его молодость и способность просто расслабиться выступят против опыта Майка, 60 профессиональных боёв и мировых титулов. Тайсон, вероятно, самый устрашающий боец ​​​​из когда-либо существовавших», — приводит слова Вудли MMA Fighting.

На минувших выходных в штате Флорида (США) Пол досрочно остановил в шестом раунде экс-бойца UFC Майка Перри.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном планируют провести 15 ноября, хотя изначально планировался именно на 20 июля, однако было решено перенести бой на более позднюю дату из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона.