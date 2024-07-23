Канело Альварес и Эдгар Берланга проведут бой 14 сентября — Майк Коппингер

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (61-2-2, 39 досрочно) проведёт 14 сентября бой с непобеждённым пуэрториканцем Эдгаром Берлангой. Стороны договорились и близки к подписанию контракта. Об этом в соцсетях сообщает инсайдер, журналист ESPN Майк Коппингер.

«Канело Альварес, главная звезда бокса, завершает сделку по защите чемпионского титула во втором среднем весе против Эдгара Берланги. Бой пройдёт 14 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, сообщают источники ESPN.

Этот бой пройдёт в то же время, что и турнир UFC 306 на арене «Сфера» в Лас-Вегасе», — написал Коппингер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем бою, который проходил в мае, Альварес провёл защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе, нанеся первое поражение в карьере соотечественнику Хайме Мунгии.

В общей сложности за время профессиональной карьеры Альварес принял участие в 65 поединках, в которых добыл 60 побед (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью.