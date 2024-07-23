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«Это было просто ужасно». Тилл жёстко высказался о поединке Пол — Перри

«Это было просто ужасно». Тилл жёстко высказался о поединке Пол — Перри
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) англичанин Даррен Тилл раскритиковал боксёрский поединок между американским блогером Джейком Полом и бывшим представителем UFC Майком Перри.

«Судя по клипам, которые я видел, это было просто ужасно. Я даже не ожидал этого. Это был низкий уровень от Перри. Это были просто удары и бокс низкого уровня. Джейк Пол выглядел уставшим после первого раунда. Я просто, честно говоря, даже не знаю, что делал Майк, что он на самом деле там делал. Он просто выглядел так, будто спотыкался о свои ноги и всё такое. Так что, честно говоря, я просто потерял дар речи. Меня это не впечатлило. Джейк был ужасен, и Майк тоже», — приводит слова Тилла MMAJunkie.

Напомним, на минувших выходных в штате Флорида (США) Пол досрочно остановил в шестом раунде экс-бойца UFC Майка Перри.

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