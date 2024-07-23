Камару Усман — о Леоне Эдвардсе: он начинает входить в роль чемпиона

Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигериец Камару Усман призвал действующего чемпиона UFC в полусреднем весе англичанина Леона Эдвардса не слишком привыкать к титулу. Напомним, Эдвард проведёт поединок с палестинцем Белалом Мухаммадом.

«Думаю, Леон начинает привыкать, ему не следует этого делать, потому что я пока никуда не ухожу, просто сейчас беру небольшой отпуск. Он начинает входить в роль чемпиона, и, мне кажется, он верит, что он чемпион. Леон просто работает над тем, чтобы оставаться им», — приводит слова Усмана Bloody Elbow со ссылкой на подкаст Pound 4 Pound.

Леон Эдвардс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, встретился с бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе американцем Колби Ковингтоном. Бой завершился победой Эдвардса единогласным решением судей.

Ранее Камару Усман намекнул на возвращение в октагон.