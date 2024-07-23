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Копылов назвал причину снятия с боя с Феррейрой

Копылов назвал причину снятия с боя с Феррейрой
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Российский боец UFC Роман Копылов объяснил, почему снялся с поединка против бразильского бойца UFC, выступающего в среднем весе, Бруно Феррейры. Их бой должен был состояться 24 августа в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC Vegas 96.

«Друзья, всем привет. К сожалению, вчера я перенёс экстренную операцию по удалению аппендицита, и мне пришлось сняться с предстоящего боя. Со мной всё хорошо, скоро вернусь к тренировкам и в конце осени буду готов выступить снова. Всем спасибо за поддержку. А своему сопернику Бруно Феррейре желаю только добра, удачи и побед, несмотря на то что он там говорит», — написал Копылов на своей странице в социальной сети.

Напомним, в последнем поединке Роман Копылов победил раздельным решением судей Сезара Алмейду на турнире UFC 302, который состоялся 2 июня в Ньюарке. 33‑летний Копылов одержал 13-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. В UFC статистика Копылова — 5-3.

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