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Франсис Нганну заявил, что в октябре он проведёт бой с Ренаном Феррейрой

Франсис Нганну заявил, что в октябре он проведёт бой с Ренаном Феррейрой
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что в октябре этого года он проведёт бой с бразильским бойцом Ренаном Феррейрой.

Пока ничего окончательно не решено, но он сообщил в беседе с популярным комментатором UFC Джо Роганом, что Лига профессиональных бойцов (PFL) работает над тем, чтобы их бой состоялся 19 октября в Саудовской Аравии.

Ранее лига PFL официально объявила о запуске проекта PFL Africa во главе с Фрэнсисом Нганну. Первый сезон PFL Africa стартует в 2025 году. В поединках примут участие исключительно африканские бойцы, а все турниры будут проходить на территории Африки. На данный момент уже существует PFL Europe, а также PFL MENA, в рамках которой турниры проходят на территории Саудовской Аравии.

Напомним, в последнем поединке, который прошёл по правилам бокса в марте на территории Эр-Рияда, Фрэнсис Нганну уступил нокаутом известному британскому боксёру Энтони Джошуа.

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