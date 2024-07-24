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Белал Мухаммад: моя цель — стать не чемпионом, а лучшим полусредневесом в истории

Белал Мухаммад: моя цель — стать не чемпионом, а лучшим полусредневесом в истории
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Топовый палестинский боец, выступающий в полусреднем весе UFC, Белал Мухаммад рассказал, чего он хотел бы добиться в своей карьере. Напомним, Мухаммад проведёт поединок с действующим обладателем титула UFC в полусреднем дивизионе (до 77 кг) Леоном Эдвардсом 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«Моя цель — стать не чемпионом, а лучшим полусредневесом в истории. Так что если я выйду и побью Леона, который дважды побеждал Усмана, которого все считали лучшим полусредневесом, то я опережу его. Только Жорж Сен-Пьер будет впереди меня. Затем мне дадут Шавката [Рахмонова], Джека Делла Маддалену, Иана Гарри, и я пройду их всех, никого не останется. Я просто закреплю за собой звание лучшего», — приводит слова Мухаммада MMA Fighting.

Белал Мухаммад в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 288, победил единогласным решением судей бразильца Гилберта Бёрнса.

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