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Инсайдер: Ринат Фахретдинов выступит на UFC 308, есть соперник

Инсайдер: Ринат Фахретдинов выступит на UFC 308, есть соперник
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов выступит на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает инсайдер Марсель Дорфф.

Соперником Фахретдинова станет представитель Узбекистана Нурсултон Рузибоев (34-9-2).

Ринату Фахретдинову 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году и в июне 2022-го впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы и одна ничья.

Нурсултону Рузибоеву 30 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2014 году и в июле 2023-го впервые подрался в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение от американца Хоакина Бакли.

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