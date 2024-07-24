Тактаров: для Аспиналла сейчас угрозу представляют три бойца

Российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC между британцем Томом Аспиналлом и американцем Кёртисом Блэйдсом.

«Для Тома Аспиналла сейчас представляют угрозу три человека: Джон Джонс, Стипе Миочич и Александр Волков. Кёртис Блэйдс к ним не относится.

Если Аспиналл выступает в Великобритании, то эти угрозы становятся ещё меньше, потому что английские бойцы наилучшие кондиции показывают именно на своём острове. С Аспиналлом надо выступать подальше от Англии и быть готовым к тому, что ты не боишься его партера и полностью сосредоточен на стойке», – цитирует Тактарова Vprognoze.ru.

В своём последнем бою на UFC 295 в ноябре Аспиналл досрочно остановил в первом раунде Павловича. Блэйдс на UFC 299 в марте нокаутировал бразильца Жаилтона Алмейду.

Том Аспиналл едет на танке по улицам Манчестера