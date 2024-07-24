Американский претендент отказался от боя с Тимом Цзю

Американский претендент на титулы в первом среднем весе (до 69,9 кг) Эриксон Лубин (26-2, 18 KO) отказался от отборочного поединка по линии IBF с австралийским экс-чемпионом Тимом Цзю, сообщает обозреватель Дэн Рафаэль.

По информации инсайдера, Лубин не сможет подготовиться к назначенной дате, 22 сентября, из-за проблем со здоровьем.

Напомним, ранее также сообщалось, что кандидатом на поединок с Цзю является американец Хесус Рамос-младший (21-1, 17 KO).

В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Цзю проиграл раздельным судейским решением американцу Себастьяну Фундоре, потерпев первое поражение в карьере.

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