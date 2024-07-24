В команде Шакура Стивенсона заявили о готовности к переговорам с Дэвисом

Джош Дюбен, соменеджер чемпиона WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Шакура Стивенсона, заявил, что их команда готова к переговорам с обладателем титула WBA Джервонтой Дэвисом.

«Всё зависит от Танка. Всё, что нужно знать о Шакуре, — он примет любой бой. Мы здесь, ждём и готовы к переговорам.

Скоро мы узнаем, насколько реален интерес Дэвиса и PBC. Мы оценим серьёзность их намерений по финансовому предложению, которое они сделают. Они знают, что Шакур стал самым просматриваемым [боксёрским] вечером на ESPN. Они должны поступить правильно, если действительно хотят боя», — приводит слова Дюбена издание BoxingScene.

Шакуру Стивенсону 27 лет. Американец, серебряный призёр Олимпиады – 2016, дебютировал как профессионал в 2017 году и уже в октябре 2019-го завоевал вакантный титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг).

В октябре 2021 Стивенсон стал чемпионом в двух дивизионах, отобрав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) у соотечественника Джамелла Эрринга, после чего стал объединённым чемпионом, одолев обладателя титула WBC мексиканца Оскара Вальдеса.

В ноябре 2023 года Стивенсон завоевал вакантный титул WBC в лёгком весе.