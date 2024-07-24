Хадис Ибрагимов заявил о готовности заменить Минеева в бою со Штырковым

Российский боец Хадис Ибрагимов заявил о готовности заменить Владимира Минеева в поединке с Иваном Штырковым на номерном турнире организации в октябре.

«Крайний раз, когда мы вели переговоры насчёт нашего с ним боя, мне сказали, что у Вани другие планы, что он должен провести бой с Минеевым. Как все уже знают, Минеев получил травму, и у меня вопрос к лиге и к Ване: «Чтобы не провести этот бой, у вас будет новая причина? Или всё-таки будет бой?»

Мне Ваня сказал, что будет только в 100 кг драться, я сразу же принял это предложение. Хотя оно не было выгодно мне, я давно не гонял вес, но ради такого боя я к этому готов. В ближайшее время жду от вас ответа, какой он будет – решать вам», — приводит слова Ибрагимова пресс-служба RCC.