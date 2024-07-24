Тренер Исмаилова обвинил рефери боя с Минеевым в предвзятости

Рамазан Исмаилов, тренер звёздного российского бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова, негативно высказался о работе рефери боксёрского поединка его подопечного с Владимиром Минеевым.

Напомним, поединок состоялся в ночь с 20 на 21 июля в Москве и завершился победой Минеева единогласным решением.

«Рефери мог остановить бой, видя, что Магомед устаёт, плывёт. Рефери должен относиться к спортсмену как к своему родному, близкому. К углу отдельный вопрос. Мы признали, что нужно было остановить.

Вопрос к рефери, почему не остановил он? Почему он не даёт замечания за удары сверху ребром? Кто так в боксе бьёт? Впервые такое вижу. Володя три-четыре раза так ударил сверху. Все претензии у него были к Исмаилову, даже когда инициатором клинча и толчков был Минеев. Очень предвзятое судейство с его стороны. Где толкал Исмаилов, там замечания были, где толкал Минеев – замечаний нет. На это всё нужно обращать внимание. Угол тоже непрофессионален. Мы тоже ошиблись, но и он ошибся», – приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.