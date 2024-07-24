О’Мэлли: считаю, что Топурия намного опасней Двалишвили

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли считает, что поединок с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг) Илией Топурией стал бы для него большим вызовом, чем защита пояса против Мераба Двалишвили.

«Я здесь, чтобы развлекать людей. Думаю, переход в другой дивизион ради боя с Топурией был бы принят хорошо. Мне кажется, что Илия намного опасней, чем Мераб», – сказал О’Мэлли в видео на своем YouTube-канале.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

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