Мухаммад: без титула UFC никто не будет обращать на Эдвардса внимания

Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад высказался о предстоящем поединке с действующим чемпионом британцем Леоном Эдвардсом, который состоится 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«Как я и говорил, Леон боится. Он знает, что предстоящие бои будут тяжёлыми. И он знает, что проиграет. Как только этот бой был утверждён, он подумал что-то вроде: «Окей, у меня осталась пара выходов с этим поясом. Пару шансов появиться в журнале GQ или сходить на футбольный матч». Какая-то глупость вроде этой. Когда он проиграет, никогда не будет обращать на него внимание», — сказал Мухаммад в подкасте The MMA Hour.

В своём последнем бою на UFC 288 в мае 2023 года Мухаммад победил единогласным судейским решением экс-претендент на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

Эдвардс на UFC 296 в декабре одолел по очкам американца Колби Ковингтона, проведя вторую защиту титула.