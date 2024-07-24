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WBA санкционировала бой Альберта Батыргазиева за титул чемпиона мира

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала поединок за чемпионский титул во втором полулёгком весе (до 59 кг) между американцем Ламонтом Роучем-младшим (25-1-1, 10 KO) и россиянином Альбертом Батыргазиевым (10-0, 6 KO).

Согласно постановлению, командам бойцов дано 30 дней на переговоры.

Ламонту Роучу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2014 году и в ноябре 2019-го впервые сразился за мировой титул, уступив единогласным судейским решением соотечественнику Джамелу Эррингу.

В ноябре 2023 года Роуч завоевал титул WBA, одолев раздельным решением доминиканца Эктора Луиса Гарсию.

Альберту Батыргазиеву 26 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2020 году и в июле завоевал временный титул WBA, досрочно остановив ирландца Джоно Кэрролла.