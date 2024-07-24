Дэвид Бенавидес продолжит карьеру в полутяжёлом весе

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес продолжит карьеру в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг), сообщает издание BoxingScene.

Вчера, 23 июля, Бенавидес сообщил Всемирному боксёрскому совету (WBC) о решении отказаться от временного титула во втором среднем весе. При этом американец сохранит временный титул в полутяжёлом дивизионе и останется обязательным претендентом для россиянина Артура Бетербиева.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).