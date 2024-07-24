БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гвоздик: все соперники Бенавидеса были уничтожены, со мной не получилось

Гвоздик: все соперники Бенавидеса были уничтожены, со мной не получилось
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о своём поражении от американца Дэвида Бенавидеса.

Напомним, поединок бойцов состоялся в июне и завершился победой Бенавидеса единогласным судейским решением. Гвоздик потерпел второе поражение в карьере.

«Все его предыдущие оппоненты, Плант, Андраде, — это плохие соперники? Они были уничтожены, а со мной почему-то так не получилось. Никто не говорит, что эти парни никакие или неготовые. Нет, он просто их уничтожил, переехал как каток. Окей, у меня не получилось [победить]. Но мне кажется, получилось лучше, чем у этих парней», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

Ранее Бенавидес объявил о намерении продолжить карьеру в полутяжёлом весе.

Материалы по теме
Дэвид Бенавидес продолжит карьеру в полутяжёлом весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android