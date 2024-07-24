Гвоздик: все соперники Бенавидеса были уничтожены, со мной не получилось

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик высказался о своём поражении от американца Дэвида Бенавидеса.

Напомним, поединок бойцов состоялся в июне и завершился победой Бенавидеса единогласным судейским решением. Гвоздик потерпел второе поражение в карьере.

«Все его предыдущие оппоненты, Плант, Андраде, — это плохие соперники? Они были уничтожены, а со мной почему-то так не получилось. Никто не говорит, что эти парни никакие или неготовые. Нет, он просто их уничтожил, переехал как каток. Окей, у меня не получилось [победить]. Но мне кажется, получилось лучше, чем у этих парней», — сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу «Два Боковых».

Ранее Бенавидес объявил о намерении продолжить карьеру в полутяжёлом весе.