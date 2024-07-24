«Врачи говорят, пройдёт». Исмаилов высказался о последствиях боя с Минеевым

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов высказался о поражении в боксёрском поединке с соотечественником Владимиром Минеевым, состоявшемся на минувших выходных в Москве.

«После пропущенного в четвёртом раунде не смог восстановиться. Есть небольшая травма в области, которая отвечает за координацию. Врачи говорят, что это в ближайшее время пройдёт. Ну и ладно, все мои комментарии с красивым лицом будут в следующей публикации.

Спасибо всем, кто за меня болел, и извините, что не смог оправдать ваших ожиданий (победить). Всем, кто пытается злорадствовать, нужно сходить за хреном. В любом случае чётко зарубились», — написал Исмаилов в социальных сетях.

Ранее тренер Исмаилова обвинил рефери боя с Минеевым в предвзятости.