БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Минеев перенесёт операцию после боксёрского поединка с Исмаиловым

Минеев перенесёт операцию после боксёрского поединка с Исмаиловым
Комментарии

Звёздный российский боец смешанного стиля Владимир Минеев перенесёт операцию на пальце руки, травмированном в боксёрском поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым, сообщает ТАСС.

Напомним, поединок бойцов состоялся 20 июля в Москве и завершился победой Минеева единогласным судейским решением по итогам восьми раундов.

Боксёрский поединок между Минеевым и Исмаиловым стал третьим между бойцами. Предыдущие два боя прошли по правилам MMA. В октябре 2021 года досрочную победу одержал Минеев. В октябре 2018 года в противостоянии россиян была зафиксирована ничья.

Ранее Исмаилов высказался о последствиях боя с Минеевым.

Материалы по теме
«Врачи говорят, пройдёт». Исмаилов высказался о последствиях боя с Минеевым

Минеев — про патриотов, Кологривого и поп-ММА

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android