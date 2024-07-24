Минеев перенесёт операцию после боксёрского поединка с Исмаиловым

Звёздный российский боец смешанного стиля Владимир Минеев перенесёт операцию на пальце руки, травмированном в боксёрском поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым, сообщает ТАСС.

Напомним, поединок бойцов состоялся 20 июля в Москве и завершился победой Минеева единогласным судейским решением по итогам восьми раундов.

Боксёрский поединок между Минеевым и Исмаиловым стал третьим между бойцами. Предыдущие два боя прошли по правилам MMA. В октябре 2021 года досрочную победу одержал Минеев. В октябре 2018 года в противостоянии россиян была зафиксирована ничья.

Ранее Исмаилов высказался о последствиях боя с Минеевым.

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