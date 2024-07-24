Боец UFC Роман Копылов оценил боксёрский поединок Минеева и Исмаилова

Российский боец UFC Роман Копылов поделился мнением о недавнем боксёрском поединке своих соотечественников Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Спортсмены сражались в ночь с 20 на 21 июля в рамках поединка из восьми раундов по три минуты.

«Бой – бомба», — написал Копылов в социальных сетях.

Также мнением о поединке поделился боец ММА Гаджи Омаргаджиев:

«Тот вечер Тайсон был в деле. Отличный бой накатили оба. Магомед – настоящий воин. Ну Вова тоже, конечно же, молодец».

Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Минеева единогласным решением судей. Ранее оба проводили два очных боя. В октябре 2021 года победил Владимир, а Магомед даже потерял сознание. В октябре 2018 года в их бою была зафиксирована ничья.

Исмаилов подшутил над Копыловым из-за его кудрявых волос: