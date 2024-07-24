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Мокаев: UFC не нравится мой стиль боя

Мокаев: UFC не нравится мой стиль боя
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Британский проспект наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев считает, что его предстоящий поединок с португальцем Манелем Капе не вошёл в главный кард турнира UFC 304 из-за его стиля ведения боя.

«Я считаю, что UFC не нравится мой стиль. И именно поэтому я должен что-то показать в этом поединке, показать всё. Иногда я стараюсь действовать осторожно, действовать наверняка, и, возможно, обычному человеку это кажется скучным», — сказал Мокаев в интервью MMA on SiriusXM.

Мухаммаду Мокаеву 23 года. Уроженец Дагестана дебютировал в престижнейшей организации мира весной 2022 года и идёт на серии из шести побед. В своём последнем бою на UFC Fight Night 238 он победил американца Алекса Переса.

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