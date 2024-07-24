Эдвардс объяснил, почему его бой с Мухаммадом не был включён в UFC 300

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс объяснил, почему руководство промоушена не приняло его бой с американцем Белалом Мухаммадом в качестве хедлайнера юбилейного турнира UFC 300.

«Я назвал его имя UFC. Я сказал: «А что насчёт Белала?» Они сказали, что он недостаточно известен для того, чтобы возглавить UFC 300. И я подумал, что это справедливо. И это причина, почему мы оказались в Манчестере. Очевидно, он не такая звезда, чтобы возглавить UFC 300», — приводит слова Эдвардса издание New York Post.

В своём последнем бою на UFC 288 в мае 2023 года Мухаммад победил единогласным судейским решением экс-претендент на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

Эдвардс на UFC 296 в декабре одолел по очкам американца Колби Ковингтона, проведя вторую защиту титула.