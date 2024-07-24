Аспиналл: с точки зрения стиля Блэйдс — сложнейший соперник для меня

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о предстоящем реванше с американцем Кёртисом Блэйдсом, который состоится 27 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания).

«Кёртис реально хорош, с точки зрения стиля он — сложнейший соперник для меня, но я не собираюсь его избегать.

Защита мирового титула в Манчестере это то, из чего созданы мечты, приятель. Я пришёл в этот спорт, чтобы проводить такие вечера. Я выйду на UFC 304, чтобы завершить бой со стартовым гонгом. Я хочу сделать заявление», — сказал Аспиналл в интервью UFC.

В своём последнем бою на UFC 295 в ноябре Аспиналл досрочно остановил в первом раунде Павловича. Блэйдс на UFC 299 в марте нокаутировал бразильца Жаилтона Алмейду.