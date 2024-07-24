Камару Усман: докажу, что я по-прежнему один из лучших, если не лучший в мире

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийский ветеран Камару Усман считает, что по-прежнему способен конкурировать с лучшими бойцами дивизиона.

«Я сделаю всё, чтобы заслужить бой за титул, и тогда он состоится. Избегаемый парень в отпуске, вот и всё. От меня ещё кое-что осталось. Я собираюсь доказать, что я по-прежнему один из лучших, если не лучший в мире», — сказал Усман на своём YouTube-канале.

Камару Усману 37 лет. Нигериец дебютировал в UFC в 2015 году и в марте 2019-го завоевал чемпионский титул, победив единогласным решением американца Тайрона Вудли, после чего провёл пять защит.

В августе 2022-го Усман лишился титула, проиграв нокаутом в пятом раунде британцу Леону Эдвардсу. В настоящий момент нигериец идёт на серии из трёх поражений.