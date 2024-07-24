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Пимблетт — о форме Маккэнн: она придёт забрать душу Бруны

Пимблетт — о форме Маккэнн: она придёт забрать душу Бруны
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29-летний британский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC, Пэдди Пимблетт прокомментировал форму своей 34-летней подруги Молли Маккэнн в преддверии шоу UFC 304.

«Следующий бой моей старшей сестры Молли Маккэнн. … Вы знаете, мне не нужно давать прогнозов по этому поводу. Молли находится в лучшей форме в своей жизни. Я никогда не видел, чтобы она выглядела так хорошо в спаррингах, в силе, физической форме и во всем остальном.

Она придёт забрать душу Бруны. Я предсказываю победу Молли техническим нокаутом в этом бою. Хотя никогда не знаешь наверняка. Как и в прошлый раз, она может сделать прекрасный болевой. Она качественно усыпляет людей во время игры в джиу-джитсу», — приводит слова Пимблетта издание MMA News.

Напомним, на шоу UFC 304 Молли Маккэнн сразится с бразильской представительницей смешанных единоборств Бруной Бразил.

Пэдди Пимблетт выйдет в октагон против американского спортсмена Бобби Грина.

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