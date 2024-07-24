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Фанаты — о словах Мухаммада стать лучшим: люди, верящие, что Луна из сыра, ближе к истине

Фанаты отреагировали на заявление 36-летнего американского спортсмена палестинского происхождения Белала Мухаммада о втором месте в дебатах GOAT в полусреднем весе.

«Белал Мухаммад до смешного, вопиюще и карикатурно ошибается. Люди, верящие, что Луна сделана из сыра, ближе к истине, чем Белал», — написал один из поклонников в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Мне срочно нужен номер того, кто поставляет ему такие дурманящие препараты», — заявил другой поклонник.

«Да ну? Почему, когда я начал болеть за него, он высирает это, лол?» — написал следующий комментатор.

«Сразу в рейтинге после Сен-Пьера? Бро, тебе нужно хотя бы несколько раз защитить свой титул», — написал другой фанат.

Белал Мухаммад в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 288, победил единогласным решением судей бразильца Гилберта Бёрнса.

На данный момент Белал занимает второе место в рейтинге UFC в полусреднем весе.