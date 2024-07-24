Соннен назвал причину отмены поединка Макгрегора и Чендлера несущественной

47-летний американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен высказался по поводу причины отменённого боя между звёздным ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером.

«Знаете, я всё ещё думаю над его версией повреждённого мизинца на ноге, который, может быть, сломан, а может, и нет. И главный вопрос у меня к отсутствию пресс-конференции. Такая травма явно не объясняет отсутствие конференции. И здесь Конор попадал в тупик. Где была пресс-конференция? Где он мог находиться, что помешало ему прийти на пресс-конференцию? Ему необязательно водить машину самому, если палец так болит. Есть личный водитель или, чёрт возьми, такси.

Мне кажется, у Конора кончилась фантазия. У него проблемный мизинец, а может быть, и не у него. Мизинец сломан, а может быть, и не сломан. Мне кажется, он не задумывался о последствиях. Но мы так и не получили стоящих объяснений, каких-либо причин и доказательств. Нам нужно больше», — заявил Соннен на своём YouTube-канале.