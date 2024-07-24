Дариуш — о Чикадзе: он лучший в мире

35-летний ирано-американский боец смешанных боевых искусств ассирийского происхождения, представитель лёгкой весовой категории Бенеил Дариуш высказался о своём товарище 35-летнем грузинском кикбоксёре и бойце смешанного стиля Гиги Чикадзе, который вернётся в октагон на шоу UFC 304.

«Очевидно, насколько хорош его удар, верно? Но я думаю, что больше всего он улучшился в своей борьбе. Думаю, что в мышлении Гиги произошёл сдвиг. Его навыки просто хороши, они сильно изменились с тех пор, как он занимался кикбоксингом. Когда в октагоне Гига, то он лучший в мире. Мы собираемся появиться [на UFC 304] и убедиться, что он на своём месте», — заявил Дариуш официальному каналу UFC на YouTube.

В последнем поединке, который состоялся в конце августа 2023 года, Чикадзе встречался с представителем США Алексом Касересом и победил его единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Перед поединком с американцем Джошем Эмметтом на шоу UFC 296 Гиги получил разрыв паховым мышц.

Гига следующий бой проведёт против английского бойца Арнольда Аллена на турнире UFC 304, который пройдёт 27 июля в Манчестере, Англия.