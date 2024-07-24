Блэйдс — о критике фанатов: я не нацелен на его колено

33-летний американский боец смешанного стиля, представляющий тяжёлую весовую категорию, Кёртис Блэйдс ответил на критику фанатов, предполагающих, что его тактикой против 31-летнего Тома Аспиналла будет атака повреждённого колена Аспиналла.

«Если я увижу, что Том [Аспиналл] хромает, то это не значит, что я могу немедленно нацелиться на его ногу. Это не похоже на мой план поединка: «О, атакуй его больную ногу». Я не нацелен на его колено. Честно говоря, я даже не знаю, какая нога травмирована.

Я не хочу побеждать из-за травмы. Это очернит победу. Невозможно похвастаться победой, когда соперник получил травму. Но если это произойдёт, то произойдёт. Я возьму пояс. Но это не мой подход — акцентировать удары по его ногами», — заявил Блэйдс каналу SHAK MMA.

Напомним, поединок между Томом Аспиналлом и Кёртисом Блэйдсом пройдёт 28 июля на шоу UFC 304.