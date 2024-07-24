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«Мой IQ недооценён». Мухаммад — о своих сильных местах в октагоне

«Мой IQ недооценён». Мухаммад — о своих сильных местах в октагоне
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Американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения Белал Мухаммад заявил, что многие эксперты и критики недооценивают его качества на ринге.

«Я думаю, что мой IQ недооценён. Мой стиль недооценён. То, как я вступаю в поединки… люди не понимают моей стратегии. Я побеждал своих соперников там, где они слабее всего. Я провоцирую их на ошибки, и они оголяют свои слабые места. Вот тут я их обыграл. Я мог бы сделать всё это с каждым. Думаю, что люди начинают понимать, что я действительно один из лучших бойцов UFC», — заявил Белал в преддверии шоу UFC 304.

В своём последнем бою на UFC 288 в мае 2023 года Мухаммад победил единогласным судейским решением экс-претендента на титул бразильца Гилберта Бёрнса.

Следующий поединок Мухаммад проведёт на шоу UFC 304 против Леона Эдвардса.

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