Капе утверждает, что Мокаев прекратил тренировки в ATT после постоянных болевых от Пантожи

30-летний представитель наилегчайшего веса Ultimate Fighting Championship (UFC) Манел Капе заявил, что британский и российский боец кумыкского происхождения Мухаммад Мокаев прекратил тренировки в American Top Team (ATT) из-за постоянных болевых в исполнении бразильца Александра Пантожи.

«Пантожа может многое сказать о Мокаеве, потому что раньше они тренировались вместе, и я знаю, что Пантожа много-много раз одолевал его болевым. Мухаммад многократно стучал по рингу. Это причина того, что Мокаев больше не тренируется в АТТ.

У Мокаева ошибок очень много. Он постоянно идёт в борьбу и совершает кучу ошибок. Если он встретится с кем-то из тройки лучших в рейтинге UFC [наилегчайший вес], то ему придёт конец. Так что будет весело встретиться с ним в октагоне», — заявил Капе в преддверии шоу UFC 304.

Напомним, следующий поединок Мухаммада Токаева пройдёт против Манела Капе на шоу UFC 304, в Манчестере.