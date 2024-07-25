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Тимоти Брэдли предположил, что Василий Ломаченко завершил карьеру

Тимоти Брэдли предположил, что Василий Ломаченко завершил карьеру
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказал предположение, что украинский боксёр Василий Ломаченко завершил свою карьеру, ранее отказавшись от поединка против чемпиона WBA Джервонты Дэвиса.

«Ломаченко вернуться на ринг будет сложно. Если он вернётся, то ему будет очень тяжело показать достойный результат, поэтому я думаю, что Василий ушёл из спорта, не сказав этого официально, но он покинул мир бокса», — предположил комментатор и аналитик Тимоти Брэдли.

Напомним, менеджер Василия Ломаченко заявил, что украинский спортсмен не выйдет на ринг против Джервонты Дэвиса из-за отсутствия мотивации.

Тренер Дэвиса Кенни Эллис уже довольно жёстко отреагировал на решение чемпиона взять паузу: «Если Ломаченко не мотивирует возможность стать лицом бокса, тогда его команде следует повесить перчатки Василия туда, откуда он их больше никогда не сможет достать. Он закончил».

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