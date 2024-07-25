БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор опубликовал сообщения с угрозами в адрес Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор опубликовал сообщения с угрозами в адрес Хабиба Нурмагомедова
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в лёгком (до 70 кг) и полулёгком (до 66 кг) весе ирландец Конор Макгрегор опубликовал сообщения с угрозами, которые написал Хабибу Нурмагомедову.

«Брат, я только что вложил деньги, чтобы выкупить у правительства дом твоей семьи, потому что ты не можешь себе этого позволить. Брат, я устрою большое дерьмо в твоём доме. Ты бросил семью, и теперь я разнесу твой дом в пух и прах», — написал Макгрегор в своей социальной сети X, прикрепив фото со своими сообщениями Хабибу в одной из социальных сетей.

Напомним, Хабиб и Макгрегор встречались друг с другом в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Нурмагомедов тогда победил за счёт успешного удушающего приёма, который он выполнил в четвёртом раунде.

Материалы по теме
Карьера самого опасного бойца UFC разрушена. Вместо битвы с Макгрегором — забвение
Карьера самого опасного бойца UFC разрушена. Вместо битвы с Макгрегором — забвение

Макгрегор проводит спарринг к поединку против Чендлера

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android