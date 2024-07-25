Мокаев и Капе устроили драку в отеле перед боем на турнире UFC 304

Боец наилегчайшего веса UFC дагестанец Мухаммад Мокаев и представитель Анголы Манела Капе устроили драку в отеле перед турниром UFC 304 в Манчестере.

Мокаев и Капе должны провести очный бой на турнире UFC 304 в рамках основного карда.

Главным событием вечера станет титульный поединок в полусредней весовой категории между действующим чемпионом Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.



Мокаев дебютировал в UFC весной 2022 года и идёт на серии из шести побед. В своём последнем бою на UFC Fight Night 238 он победил американца Алекса Переса. На данный момент в UFC у него серия из шести побед.

Капе начав выступления в организации с двух поражений, идёт на серии из четырёх побед. В сентябре на турнире UFC 293, который состоялся в Австралии, он победил бразильца Фелипе дос Сантоса.

Самый короткий бой в ММА