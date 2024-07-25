БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фахретдинов — об анонсе боя с Рузибоевым: и я, и Нурсултон были против этого

Фахретдинов — об анонсе боя с Рузибоевым: и я, и Нурсултон были против этого
Аудио-версия:
Комментарии

Российский непобеждённый боец, выступающий в полусреднем весе UFC, Ринат Фахретдинов прокомментировал анонс поединка с узбекским бойцом Нурсултоном Рузибоевым.

«Ребята, всех приветствую. Хочу обратиться к братьям из Узбекистана и болельщикам Нурсултона, а также к своей аудитории. Знайте, что и я, и Нурсултон были против этого боя. Этот бой никому не выгоден. Скажу так: мы сделали всё возможное, чтобы этого боя не было. Но мы всего лишь бойцы, последнее слово всегда за руководством лиги. Поэтому камнями закидывать нас не стоит, обстоятельства сложились так. Лига решила за нас. Но ничего не меняется: как дружили с Нурсултоном, так и будем дружить. А после боя приеду к нему в гости на плов. Надеюсь, пригласит», — написал Ринат в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Инсайдер: Ринат Фахретдинов выступит на UFC 308, есть соперник
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android