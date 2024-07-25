Фахретдинов — об анонсе боя с Рузибоевым: и я, и Нурсултон были против этого

Российский непобеждённый боец, выступающий в полусреднем весе UFC, Ринат Фахретдинов прокомментировал анонс поединка с узбекским бойцом Нурсултоном Рузибоевым.

«Ребята, всех приветствую. Хочу обратиться к братьям из Узбекистана и болельщикам Нурсултона, а также к своей аудитории. Знайте, что и я, и Нурсултон были против этого боя. Этот бой никому не выгоден. Скажу так: мы сделали всё возможное, чтобы этого боя не было. Но мы всего лишь бойцы, последнее слово всегда за руководством лиги. Поэтому камнями закидывать нас не стоит, обстоятельства сложились так. Лига решила за нас. Но ничего не меняется: как дружили с Нурсултоном, так и будем дружить. А после боя приеду к нему в гости на плов. Надеюсь, пригласит», — написал Ринат в своём телеграм-канале.