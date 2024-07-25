«Матадор возвращается». Топурия намекнул, что его бой с Холлоуэем вскоре состоится

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия намекнул, что его поединок с известным американским бойцом Максом Холлоуэем вскоре состоится.

«Похоже, что UFC заставили его согласиться на бой со мной. Матадор возвращается. Поздравляю с этим всех фанатов UFC», — написал в своих социальных сетях Топурия.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

32-летний Холлоуэй в своём последнем бою на UFC 300 в апреле нокаутировал в пятом раунде соотечественника Джастина Гэтжи. Поединок прошёл в лимите лёгкого веса (до 70 кг).