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Тренер Манела Капе рассказал, что команда Мокаева напала на его подопечного исподтишка

Тренер Манела Капе рассказал, что команда Мокаева напала на его подопечного исподтишка
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Тренер топового бойца UFC Манела Капе Эрик Никсик рассказал, что представители команды непобеждённого британского бойца Мухаммеда Мокаева напали на его подопечного исподтишка. Об этом он сообщил в интервью порталу MMAJunkie.

По его словам, Мухаммад Мокаев попросил Капе сделать совместное фото для «братьев-мусульман». Манел согласился, после чего на него набросились и началась потасовка между командами.

Мокаев дебютировал в UFC весной 2022 года и идёт на серии из шести побед. В своём последнем бою на UFC Fight Night 238 он победил американца Алекса Переса. На данный момент в UFC у него серия из шести побед.

Капе, начав выступления в организации с двух поражений, идёт на серии из четырёх побед. В сентябре на турнире UFC 293, который состоялся в Австралии, он победил бразильца Фелипе дос Сантоса.

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