Тренер Манела Капе рассказал, что команда Мокаева напала на его подопечного исподтишка

Тренер топового бойца UFC Манела Капе Эрик Никсик рассказал, что представители команды непобеждённого британского бойца Мухаммеда Мокаева напали на его подопечного исподтишка. Об этом он сообщил в интервью порталу MMAJunkie.
По его словам, Мухаммад Мокаев попросил Капе сделать совместное фото для «братьев-мусульман». Манел согласился, после чего на него набросились и началась потасовка между командами.
Мокаев дебютировал в UFC весной 2022 года и идёт на серии из шести побед. В своём последнем бою на UFC Fight Night 238 он победил американца Алекса Переса. На данный момент в UFC у него серия из шести побед.
Капе, начав выступления в организации с двух поражений, идёт на серии из четырёх побед. В сентябре на турнире UFC 293, который состоялся в Австралии, он победил бразильца Фелипе дос Сантоса.