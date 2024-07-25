Манел Капе обратился к Мокаеву и показал его фото с сечкой после потасовки

Топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), Манел Капе оставил обращение к непобеждённому британскому бойцу Мухаммеду Мокаеву а также показал его фото с сечкой после потасовки.

«Это знак труса. Каждый раз, смотрясь в зеркало, ты будешь вспоминать меня. Фальшь у тебя в крови, в твоёй ДНК. В субботу ты будешь спать, говнюк», — подписал фото Капе на своей странице в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Манела Капе

Мокаев дебютировал в UFC весной 2022 года и идёт на серии из шести побед. В своём последнем бою на UFC Fight Night 238 он победил американца Алекса Переса. На данный момент в UFC у него серия из шести побед.

Капе, начав выступления в организации с двух поражений, идёт на серии из четырёх побед. В сентябре на турнире UFC 293, который состоялся в Австралии, он победил бразильца Фелипе дос Сантоса.