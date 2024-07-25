«Не научили тебя бороться». Мокаев опроверг Капе, показав свежее фото без сечки

Непобеждённый британский боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), Мухаммад Мокаев опроверг фото топового португальского бойца UFC Манела Капе. Ранее тот опубликовал фотографию, на которой видно, что на лбу Мокаева есть сечка, которую тот, по словам Капе, получил в результате драки с ним.

«Вот так бывает в жизни. Не научили тебя бороться», — подписал фото Мухаммад на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Мухаммеда Мокаева в социальных сетях

Мокаев дебютировал в UFC весной 2022 года и идёт на серии из шести побед. В своём последнем бою на UFC Fight Night 238 он победил американца Алекса Переса. На данный момент в UFC у него серия из шести побед.

Капе, начав выступления в организации с двух поражений, идёт на серии из четырёх побед. В сентябре на турнире UFC 293, который состоялся в Австралии, он победил бразильца Фелипе дос Сантоса.