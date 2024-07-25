«Я бы его разнёс». Кёртис Блэйдс — о потенциальном поединке с Алексом Перейрой

Топовый американский боец UFC Кёртис Блэйдс считает, что ему бы удалось победить в очном поединке чемпиона UFC Алекса Перейру.

«Поединок Алекса со мной — плохая идея для него. Я просто воспользуюсь своей борьбой и немедленно бы его перевёл на канвас. Зачем мне давать ему шанс нокаутировать меня, когда у меня есть способность повалить его по своему желанию? Уверен, что он в курсе этого. Ему нужен какой-то конкретный соперник в тяжах, а не любой. Он мог бы победить Тая [Туивасу], это мне удаётся представить, и, возможно, кого-то из концовки топ-15. Если дать Алексу парня из топ-5, с реально крутыми скиллами, то он проиграет», — сказал Кёртис.

Вскоре журналист спросил Кёртиса, боится ли он пропустить летящее колено от Алекса, которое тот может выбросить при попытке перевода от американца (в дебютном поединке на UFC 268 Перейра нокаутировал своего соперника летящим коленом. — Прим. «Чемпионата»).

«Я съем это колено. Послушайте, мне удалось выдержать колено Алистара Оверима. Как вы думаете, Перейра бьёт сильнее, чем Алистар? Знаю, что у Алекса есть аура непобедимости, но меня не сложило колено 120-килограммового Оверима. Мне нравится есть колени. Я бы разнёс Перейру», — приводит слова Блэйдса портал talkSPORT.