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Том Аспиналл однозначно ответил насчёт потенциального боя с Джоном Джонсом

Том Аспиналл однозначно ответил насчёт потенциального боя с Джоном Джонсом
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл однозначно ответил насчёт потенциального поединка с действующим обладателем титула UFC в категории до 120 кг американцем Джоном Джонсом.

«Нет, этого поединка не будет. Этого не случится, и меня это не волнует», — приводит слова Тома портал Yardbarker.

Следующий поединок Том Аспиналл проведёт на турнире UFC 304, который состоится в Манчестере, Великобритания. Его соперником будет американец Кёртис Блэйдс.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295, Том Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона, нокаутировав Сергея Павловича в первом раунде.

Кёртис Блэйдс, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 299, победил техническим нокаутом Жаилтона Алмейду.

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