«Какой же ты мусульманин? Шайтан!» Капе обратился к Мокаеву после потасовки

Топовый португальский боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе UFC, Манел Капе высказался в адрес непобеждённого британского бойца Мухаммеда Мокаева.

«Какой же ты мусульманин? При встрече ты сказал мне: „Салам“. Попросил фото и потом попытался ударить меня. Теперь я вижу, что ты не из Дагестана, поскольку настоящие мужчины так себя не ведут. Ты просто нищий мальчик, который вырос в Манчестере и получал низкую зарплату. У тебя нет чести и принципов. Когда я ударил его в Лас-Вегасе, то сначала предупредил об ударе, чтобы он был готов. В отличие от него, у меня нет желания бить людей, когда те отвлечены и не защищены. Мне казалось, что между нами всё было нормально. Но ситуация обострилась. Шайтан!» — написал Капе на своей странице в социальных сетях.